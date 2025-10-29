SİYASƏTTÜRKİYƏMƏDƏNİYYƏTPUBLİSİSTİKAŞƏRHLƏR
Qəzzada həlak olan jurnalistlərin sayı 256-ya çatıb
Qəzzadakı Hökumətin Media Ofisinin məlumatına görə, Əl-Münəravinin ölümü ilə 2023-cü ilin oktyabr ayından bəri öldürülən fələstinli jurnalistlərin sayı 256-ya çatıb
Türkiyə Sudana çağırış etdi
Türkiyə Sudanın əl-Faşir şəhəri və ətraf ərazilərdə hərbi əməliyyatların dərhal dayandırılması ilə bağlı çağırış edib
Türkiyə XİN:''Qəzzada atəşkəs açıq şəkildə pozulub''
Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi İsrailin Qəzzaya hücumları ilə bağlı bəyanat yayıb
Ağ Ev C.Reybernlə bağlı bəyanat yaydı
ABŞ və Yaponiya təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığını gücləndirir
Volodimir Zelenski: “Ukraynanın Avropa İttifaqının dəstəyinə ehtiyacı var”
İsrail Qәzzaya hücum etdi, ölәn vә yaralananlar var
Qəzzadakı tibb işçiləri İsrail qüvvələrinin “sarı xətt” ərazisində yerləşən evləri, nəqliyyat vasitələrini, qaçqınların sığındığı çadırları və xəstəxananı hədəf aldığını açıqlayıblar
Rәcәb Tayyib Әrdoğan Cümhuriyyәtin qurulmasının 102-ci ildönümü münasibәtilә bәyanat yaydı
Prezident Ərdoğan oktyabrın 29-da yaydığı bəyanatda ölkə daxilində və xaricdə yaşayan vətəndaşları, Kiprdəki türkləri, həmçinin sevinclərini bölüşən bütün dost ölkələri Cümhuriyyət Bayramı münasibətilə təbrik edib
Rusiyanın enerji nəhəngi "Lukoil" son sanksiyalardan sonra xarici aktivlərini satmağa hazırlaşır
Böyük Britaniyanın Baş naziri Türkiyədə səfərdədir
Polşa casusluqda ittiham olunan iki ukraynalını həbs edib
HƏMAS-a ordunun nəzarətində olan ərazilərdə girovların qalıqlarını axtarmaq üçün icazə verilib
Litva Belarusla sərhədini qeyri-müəyyən müddətə bağlayacaq
İsrailin Qəzzaya hava hücumu nəticəsində onlarla insan həlak olub
00:33
Türkiyə Cümhuriyyətinin quruluşunun 102-ci ildönümü Linkoln Tunelinin reklam lövhəsində qeyd olunub
00:20
Şarl de Qoll hava limanında İsrailə silah göndərilməsinə etiraz edildi
00:17
Türkiyənin qeyri-hökumət təşkilatları dağıntıları təmizləmək üçün Qəzzaya daxil oldular
00:12
“Gənclərbirliyi” azarkeşləri fələstinli uşaqlarla həmrəylik nümayiş etdirdi
00:13
Baş nazir: "Slovakiya Ukraynaya hərbi yardım planında iştirak etməkdən imtina edir"
R.T.Ərdoğan:''Türkiyə sülhə əsaslanan siyasət yürütməyə davam edəcək''
Pakistan və Əfqanıstan arasında danışıqların ikinci mərhələsi İstanbulda keçiriləcək
Ərdoğan: "HƏMAS-ın əməl etdiyi atəşkəs qərarını İsrail pozmağa davam edir"
Prezident R.T.Ərdoğan Körfəz turunu yekunlaşdırıb
Gündəlik xəbər xülasəsi 28.10.2025
04:31
Gündəlik xəbər xülasəsi 28.10.2025
Türkiyə idman sahəsində qızıl dövrünü yaşayır
08:36
Türkiyə idman sahəsində qızıl dövrünü yaşayır
Niyə ölkələr Ayda nüvə stansiyası qurmaq uğrunda yarışırlar?
06:25
Niyə ölkələr Ayda nüvə stansiyası qurmaq uğrunda yarışırlar?
''Labubu'' oyuncağı
08:15
''Labubu'' oyuncağı
Zəlzələləri niyə hələ də proqnozlaşdırmaq mümkün deyil?
09:28
Zəlzələləri niyə hələ də proqnozlaşdırmaq mümkün deyil?
Çin və Hindistan beş illik fasilədən sonra birbaşa uçuşları bərpa etdilər
Skot Bessent ''Tik-Tok''la bağlı razılaşmanın Tramp–Si görüşündə yekunlaşdırılacağını açıqladı
Pakistan Əfqanıstan sərhədi yaxınlığında 25 terrorçunu öldürüb
ABŞ-yə məxsus təyyarə və helikopter Cənubi Çin dənizində qəzaya uğrayıb
Ukraynanın pilotsuz uçuş aparatlarının hücumu nəticəsində Moskva ətrafındakı hava limanları bağlanıb
Cənub-Şərqi Asiya Ölkələri Assosiasiyasının 47-ci sammiti öz işinə başladı
Rusiyanın Kiyevə endirdiyi aviazərbələr nəticəsində 14 nəfər həlak olub
İsrail ordusu atəşkəsi növbəti dəfə pozaraq Qəzzada iki fələstinlini öldürdü
“Rusiyanın ''Rosneft'' və ''Lukoil'' şirkətlərinin səhmləri kəskin şəkildə ucuzlaşıb
İraq İsrailin addımını beynəlxalq hüququn açıq şəkildə pozulması kimi pisləyib
Fələstin rəsmisi:''İsrailin İordan çayının qərb sahilini ilhaq etmə planı müharibə elanıdır''
ABŞ rəsmisi: "Əgər Netanyahu Qəzza sazişini pozarsa Tramp onu cəzalandıracaq''
Hindistanda motosikletlə sərnişin avtobusu toqquşub: Ölən və yararlananlar var
Livanın Səhiyyə Nazirliyi: ''İsrailin hava hücumlarında dörd nəfər həlak olub''
Donald Tramp Kanada ilə ticarət danışıqlarının bitdiyini açıqlayıb