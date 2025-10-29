PUBLİSİSTİKA
Prezident Ərdoğanın Körfəz ölkələrinə səfərində təhlükəsizlik və ikitərəfli əlaqələr ön plandadır
Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan oktyabrın 21-dən etibarən üç Körfəz ölkəsinə əhəmiyyətli rəsmi səfərinə başlayır
Qəzzada həlak olan jurnalistlərin sayı 256-ya çatıb
Qəzzadakı Hökumətin Media Ofisinin məlumatına görə, Əl-Münəravinin ölümü ilə 2023-cü ilin oktyabr ayından bəri öldürülən fələstinli jurnalistlərin sayı 256-ya çatıb
Türkiyə Sudana çağırış etdi
Türkiyə Sudanın əl-Faşir şəhəri və ətraf ərazilərdə hərbi əməliyyatların dərhal dayandırılması ilə bağlı çağırış edib
Türkiyə XİN:''Qəzzada atəşkəs açıq şəkildə pozulub''
Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi İsrailin Qəzzaya hücumları ilə bağlı bəyanat yayıb
İsrail Qәzzaya hücum etdi, ölәn vә yaralananlar var
Qəzzadakı tibb işçiləri İsrail qüvvələrinin “sarı xətt” ərazisində yerləşən evləri, nəqliyyat vasitələrini, qaçqınların sığındığı çadırları və xəstəxananı hədəf aldığını açıqlayıblar
Düzgün seçim: Türk dövlətləri ortaq əlifba ilə birlik axtarışındadır
Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) 12-ci Zirvə Toplantısı ötən həftə “Regional Sülh və Təhlükəsizlik” mövzusu altında Qəbələdə baş tutdu
Aİ-nin Türkiyə vətəndaşları üçün yeni viza qərarı: əsl islahat, yoxsa simvolik jest?
Leroy Sane "Qalatasaray"a transfer oldu
Ağ Evin qarşısında keçirilən nümayişdən bəzi şəkillər
Türkiyə qlobal iqtisadi qeyri-müəyyənlik şəraitində böyümənin parlaq nümunəsi kimi seçilir
Dünya Bankı artan ticarət maneələri və geosiyasi gərginlik səbəbindən bir çox böyük iqtisadiyyatlar üçün artım proqnozlarını aşağı salsa da, Türkiyənin...
İranla münaqişə gündəmdə olsa da, İsrail Qəzzada fələstinliləri öldürməyə və əlil etməyə davam edir
Qəzetlərin başlıqları İsrailin İranla qarşıdurmasına yönəlsə də, Qəzzada fələstinlilərin qanı axıdılmaqda davam edir
Beyin cərrahiyyəsinin banisi türk həkim Qazi Yaşargil
Türk alim və neyrocərrah. Müasir mikroneyrocərrahiyyənin qurucularından biri...
Livanın gələcəyi, yoxsa Hizbullah?
Livan İsraillə birillik dağıdıcı müharibədən sonra yenidən qurulmağa çalışarkən bir tərəfdən də Hizbullahın tərk-silah edilməsi məsələsi aktuallaşıb
İstanbulun əfsanələri: Mif və tarixi birləşdirən epik hekayə təcrübəsi
Ayasofya məscidinin yaxınlığındakı tarixi məkanda səhnəyə qoyulan Türkiyənin ilk immersiv teatr təcrübəsi İstanbulun qurulması miflərini yenidən canlandırır
Qərb mediası İsraildən niyə üz döndərməyə başladı?
Qərb mediası uzun illər ərzində İsrail haqqında əsasən sabit bir narrativ saxlayıb, bu ölkənin təhlükəsizlik narahatlıqlarını və özünümüdafiə hüququnu ön planda tutub, eyni zamanda fələstinlilərin əziyyətlərini öz xəbərlərindən kənarda saxlayıb
Türkiyənin ailə siyasəti və gördüyü tədbirlər
"Ailə həm də genişmiqyaslı milli strategiyanın əsasını təşkil edir və Türkiyənin xarici siyasətində də bir sütundur”
"Sülh üçün nüvə silahlarından" İstanbul danışıqlarına qədər İranın nüvə proqramı xronologiyası
Hərbi ekspertlər Pakistanla Hindistan arasında gedən hava döyüşünü diqqətlə izləyir
Osmanlı imperiyasının Britanya imperiyasına meydan oxuduğu Qut-ül Amarə müharibəsi
Ərdoğan İtaliyada Meloni ilə görüşüb
Qlobal böhran şəraitində kosmosa getmək necə tamaşaya çevrilir?
Tamamilə qadınlardan ibarət olan və məşhurların yer aldığı komanda qadınların gücünü ortaya qoyması adından heç nə etmədi