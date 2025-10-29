MƏDƏNİYYƏT
Osman Həmdi bəyin portret əsəri 1,5 milyon dollara hərraca çıxarılıb
Osman Həmdi bəyin həyat yoldaşı Nailə xanımın 1880-ci illərdə çəkilmiş və uzun müddətdir gizli qalmış portreti rekord qiymətə, 1,5 milyon dollara hərraca çıxarılıb
Türkiyədə 2 min 200 illik 60 qəbir aşkarlandı
Qədim Kolossaidə aşkar edilən qəbirlər qədim tarixi əşyalarla birlikdə bölgənin inanc və həyat tərzinə işıq tutur
Türkiyənin Troya antik şəhərində 4500 illik qızıl broş tapılıb
Mədəniyyət və turizm naziri Mehmet Nuri Ersoy erkən Tunc dövrünə aid broşu “keçən əsrin ən mühüm tapıntılarından biri” kimi qiymətləndirib
Əminə Ərdoğan Anadolunun mədəniyyət irsini vurğulayaraq Qəzza üçün qlobal addım atmağa çağırıb
Əminə Ərdoğan davamlı ənənələri müasir çətinliklərlə əlaqələndirib və Fələstin tarixinin silinməsinə qarşı xəbərdarlıq edib
Göbəklitəpədən gətiriləcək müxtəlif əsərlər Almaniyada xüsusi sərgidə nümayiş etdiriləcək
UNESCO siyahısında yer alan tarixi abidədən seçilmiş 96 əsər və onların nüsxələri Almaniyanın “Muzey adası”nda altı ay boyunca ziyarətçilərə təqdim olunacaq
400-dən çox sənətçi İsrailə qarşı boykot çağırışı edib
“Massive Attack” musiqi qrupu və Kerol Kinq kimi bir sıra sənətçi əsərlərini İsrail rəqəmsal platformalarından geri çəkmə kampaniyasına qoşuldu
İordan çayının qərb sahilində öldürülən Ayşənur Ezgi Eyginin həyatından bəhs edən sənədli film
İordan çayının qərb sahilində öldürülən Ayşənur Ezgi Eyginin həyatından bəhs edən sənədli film
F.Say Qərb klassik musiqi institutlarında İsrail tərəfdarılarının qərəzli fikirlərindən narahatdır
Hollivud ulduzları Qəzza faciəsini ekranlaşdırır – “Hind Rəcəbin səsi”
Sami Yusufun İstanbuldakı konsert proqramında minlərlə insan iştirak etdi
İsrail İordan çayının qərb sahilindəki 63 arxeoloji sahəni "İsrail mədəni irsi" elan edib
