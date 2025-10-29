MƏDƏNİYYƏT
Osman Həmdi bəyin portret əsəri 1,5 milyon dollara hərraca çıxarılıb
Osman Həmdi bəyin həyat yoldaşı Nailə xanımın 1880-ci illərdə çəkilmiş və uzun müddətdir gizli qalmış portreti rekord qiymətə, 1,5 milyon dollara hərraca çıxarılıb
Osman Həmdi bəyin portret əsəri 1,5 milyon dollara hərraca çıxarılıb
Türkiyədə 2 min 200 illik 60 qəbir aşkarlandı
Qədim Kolossaidə aşkar edilən qəbirlər qədim tarixi əşyalarla birlikdə bölgənin inanc və həyat tərzinə işıq tutur
Türkiyədə 2 min 200 illik 60 qəbir aşkarlandı
Türkiyənin Troya antik şəhərində 4500 illik qızıl broş tapılıb
Mədəniyyət və turizm naziri Mehmet Nuri Ersoy erkən Tunc dövrünə aid broşu “keçən əsrin ən mühüm tapıntılarından biri” kimi qiymətləndirib
Türkiyənin Troya antik şəhərində 4500 illik qızıl broş tapılıb
Şərhlər
opinion
Əminə Ərdoğan Anadolunun mədəniyyət irsini vurğulayaraq Qəzza üçün qlobal addım atmağa çağırıb
Əminə Ərdoğan davamlı ənənələri müasir çətinliklərlə əlaqələndirib və Fələstin tarixinin silinməsinə qarşı xəbərdarlıq edib
Əminə Ərdoğan Anadolunun mədəniyyət irsini vurğulayaraq Qəzza üçün qlobal addım atmağa çağırıb
Göbəklitəpədən gətiriləcək müxtəlif əsərlər Almaniyada xüsusi sərgidə nümayiş etdiriləcək
UNESCO siyahısında yer alan tarixi abidədən seçilmiş 96 əsər və onların nüsxələri Almaniyanın “Muzey adası”nda altı ay boyunca ziyarətçilərə təqdim olunacaq
Göbəklitəpədən gətiriləcək müxtəlif əsərlər Almaniyada xüsusi sərgidə nümayiş etdiriləcək
400-dən çox sənətçi İsrailə qarşı boykot çağırışı edib
“Massive Attack” musiqi qrupu və Kerol Kinq kimi bir sıra sənətçi əsərlərini İsrail rəqəmsal platformalarından geri çəkmə kampaniyasına qoşuldu
400-dən çox sənətçi İsrailə qarşı boykot çağırışı edib