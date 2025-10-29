DÜNYA
Dünyanın müxtəlif ölkələrində baş verən ictimai-siyasi hadisələr
Qəzzada həlak olan jurnalistlərin sayı 256-ya çatıb
Qəzzadakı Hökumətin Media Ofisinin məlumatına görə, Əl-Münəravinin ölümü ilə 2023-cü ilin oktyabr ayından bəri öldürülən fələstinli jurnalistlərin sayı 256-ya çatıb
İsrail Qәzzaya hücum etdi, ölәn vә yaralananlar var
Qəzzadakı tibb işçiləri İsrail qüvvələrinin “sarı xətt” ərazisində yerləşən evləri, nəqliyyat vasitələrini, qaçqınların sığındığı çadırları və xəstəxananı hədəf aldığını açıqlayıblar
Ağ Ev C.Reybernlə bağlı bəyanat yaydı
“Anadolu” xəbər agentliyinə müsahibə verən bir mənbə bildirib ki, Ağ Ev Coel Reybernin dövlət katibinin Yaxın Şərq mәsәlәlәri üzrə köməkçisi vəzifəsinə namizədliyini geri götürüb
ABŞ və Yaponiya təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığını gücləndirir
ABŞ Prezidenti Donald Tramp oktyabrın 28-də Yaponiya Özünümüdafiə Qüvvələrinə “F-35” qırıcı təyyarələri üçün ilk raket partiyasının çatdırılmasını təsdiqlədiyini açıqlayıb
Keniyada təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində 12 nəfər həlak olub
Bu barədə Keniya Mülki Aviasiya İdarəsi məlumat yayıb
İsrail qüvvələri İordan çayının qərb sahilində üç fələstinlini öldürüb
İsrail oktyabrın 27-də işğal altındakı İordan çayının qərb sahilində keçirilən əməliyyat nəticəsində üç fələstinlinin öldürüldüyünü açıqlayıb
Stefan Dujarrik İsrailin BMT sülhməramlılarına təşkil etdiyi hücuma reaksiya verib
Aİ İsrailin BMT sülhməramlılarına qarşı hücumuna münasibət bildirib
Polşa casusluqda ittiham olunan iki ukraynalını həbs edib
HƏMAS-a ordunun nəzarətində olan ərazilərdə girovların qalıqlarını axtarmaq üçün icazə verilib
Litva Belarusla sərhədini qeyri-müəyyən müddətə bağlayacaq
Skot Bessent ''Tik-Tok''la bağlı razılaşmanın Tramp–Si görüşündə yekunlaşdırılacağını açıqladı
