Prezident Ərdoğanın Körfəz ölkələrinə səfərində təhlükəsizlik və ikitərəfli əlaqələr ön plandadır
Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan oktyabrın 21-dən etibarən üç Körfəz ölkəsinə əhəmiyyətli rəsmi səfərinə başlayır
Düzgün seçim: Türk dövlətləri ortaq əlifba ilə birlik axtarışındadır
Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) 12-ci Zirvə Toplantısı ötən həftə “Regional Sülh və Təhlükəsizlik” mövzusu altında Qəbələdə baş tutdu
Aİ-nin Türkiyə vətəndaşları üçün yeni viza qərarı: əsl islahat, yoxsa simvolik jest?
Aİ-nin Türkiyə vətəndaşları üçün Şengen vizasının sadələşdirilməsi ilə bağlı yeni qərarı irəliləyiş kimi təqdim edilir
Leroy Sane "Qalatasaray"a transfer oldu
“Qalatasaray”da Qeorqe Haci (Gheorghe Hagi), Didye Droqba (Didier Drogba), Uesli Sneyder (Wesley Sneijder), Kladio Taffarel (Claudio Taffarel) və Fernando Muslera kimi dünya futbol ulduzları oynayıblar
Ağ Evin qarşısında keçirilən nümayişdən bəzi şəkillər
Nümayişçilər İsrailin bölgədəki vəhşiliyini pisləyərək, prezident Trampı vəziyyətin gərginləşəcəyi təqdirdə müdaxilə etməməyə çağırıb
