Azərbaycan, Ermənistan və Cənubi Qafqazda sülhə gedən yol
ABŞ-ın vasitəçiliyi ilə əldə edilən atəşkəs Türkiyə üçün regionda əməkdaşlığı gücləndirmək üçün yeni pəncərə açır
Atəşkəs xəttində: İran-İsrail münaqişəsinin qarışıqlığında Körfəz ölkələri necə hərəkət edəcək?
Bir vaxtlar Körfəz Əməkdaşlıq Şurası (KƏŞ) dövlətləri ABŞ-İran yaxınlaşmasının onları əhəmiyyətsiz edəcəyindən qorxurdular; indi isə...
Çin, Pakistan və Əfqanıstan üçtərəfli görüşü və yeni dövrün başlanğıcı
Çin, Pakistan və Əfqanıstanın 2025-ci il may ayının sonlarında yüksək səviyyəli qeyri-rəsmi görüşdə iştirak etməsi regional diplomatiya və qonşu ölkələr arasındakı ikitərəfli münasibətlərdə əhəmiyyətli dönüş nöqtəsi ola bilər
Pakistanın Çin-Pakistan İqtisadi Dəhlizi qadınları gücləndirmək məqsədi daşımırdı və yenə elə oldu
Ölkənin kənd və şəhər bölgələrində qadınların iqtisadi həyatda iştirakında sakit bir inqilaba səbəb olan ideologiya deyil, infrastrukturdur
Donald Tramp B.Netanyahunu Qəzza müharibəsini dayandırmağa çağırır
"Ümid edirəm ki, bu, bu qəddar münaqişəni sona çatdırmaq üçün lazım olan son addımların ilki olacaq", - deyə Tramp qeyd edib
