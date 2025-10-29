YENİ SURİYA
İdlibdə silah anbarında partlayış baş verib: Ölən və yaralananlar var
Silah anbarında baş verən ardıcıl partlayışlar ətraf ərazilərdə geniş dağıntılara səbəb olub
Türkiyənin “AJet” aviaşirkəti İstanbul–Dәmәşq marşrutu üzrə ilk uçuşunu həyata keçirib
İstanbul–Dәmәşq aviareyslərinə başlayan “AJet” yaxın günlərdə Ankara–Dәmәşq xəttini də istifadəyə verəcək
