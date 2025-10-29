PUBLİSİSTİK YAZILAR

Çin ABŞ-la gərginləşən ticarət müharibəsində "sona qədər mübarizə aparacağını" elan edib
Rəsmi Pekin artan ticarət gərginliyi şəraitində milli təhlükəsizliyi müdafiə etmək üçün "qanuni" tədbirlər kimi səciyyələndirdiyi Trampın yeni 100% tariflərini və liman ödənişlərini pisləyib
“Starship” kosmik gəmisinin 11-ci sınaq uçuşu uğurla həyata keçirilib
''SpaceX'' “Starship” raketinin 11-ci sınaq uçuşunun uğurla həyata keçirildiyini açıqlayıb
Kabil nə üçün susuz qalan ilk paytaxt olmaq riski ilə qarşı-qarşıyadır?
Təcili tədbirlər görülməzsə, Kabil "misli görünməmiş humanitar fəlakət"ə doğru gedir
Çin, Pakistan və Əfqanıstan üçtərəfli görüşü və yeni dövrün başlanğıcı
Çin, Pakistan və Əfqanıstanın 2025-ci il may ayının sonlarında yüksək səviyyəli qeyri-rəsmi görüşdə iştirak etməsi regional diplomatiya və qonşu ölkələr arasındakı ikitərəfli münasibətlərdə əhəmiyyətli dönüş nöqtəsi ola bilər
Qadınların işi kişilərin işlərilə müqayisədə daha yüksək süni intellekt riski ilə qarşı-qarşıyadır
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının hesabatına görə, qadın rollarının 9,6 faizinin süni intellekt tərəfindən formalaşdırılacağını, kişi rollarının isə 3,5 faizinin təsirlənəcəyi müəyyən edilib
Yeni Dehlidəki Yamuna çayı zəhərli köpüklə örtülüb
Hindistanın paytaxtı Yeni Dehlidə milyonlarla hindu tərəfindən müqəddəs sayılan Yamuna çayı sənaye tullantılarının yaratdığı zəhərli ağ köpüklə örtülüb.
