Supermen Qəzzanı xatırladan bir hekayə ilə qayıtdı
Supermen Qəzzanı xatırladan bir hekayə ilə qayıtdı
Supermen yaşıl ekranlara yenidən qayıtdı. Amma bu dəfə təkcə pis adamlarla deyil, daha geniş bir çərçivədə mübarizə aparır
21 avqust 2025

Ceyms Qannın yeni “Supermen” filmi ekranlara çıxdıqdan dərhal sonra siyasi mübahisələrə səbəb oldu.

Film güclü bir səhnə ilə başlayır: yüksək təchizatlı bir ordu, sərhəd hasarının arxasında qalan müdafiəsiz mülki şəxslərə qarşı güc tətbiq edir.

Əgər bu görüntü sizə tanış gəlirsə, siz tək deyilsiniz. Tamaşaçılar filmin açılış səhnəsi ilə İsrail ordusunun Qəzzadakı qəddar hərəkətləri arasında oxşarlıqlara diqqət yetirməyə başlayıblar.
Bəs bu filmi Qəzzada baş verənlərlə bu qədər uyğunlaşdıran nədir?

