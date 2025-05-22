Meksikada partlayış böyük yanğın çıxardı

Meksikanın Cadereyta şəhərində dizel yanacağı zavodunda baş verən partlayış böyük yanğına səbəb olub. Səlahiyyətlilər 11 adamın təxliyyə edildiyini, bir nəfərin yaralandığını, itkilərin olmadığını bildiriblər.
22 may 2025
Kino ümumi insanlığımıza səslənir
"Atatürk evi" yenidən ziyarətə açıldı
Pişik azan oxuyan türkiyəli bir imama yoldaşlıq etdi
Cenin yaxınlığında israilli əsgərin fələstinliyə aid məzarı təhqir etdiyi anlar görüntülənib
ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus “F-16C” qırıcısı təlim uçuşu zamanı qəzaya uğrayıb
İsrail əsgəri fələstinli ananın oğluna pencək verməsinə mane oldu
İsrail qüvvələri Qəzza şəhərində beş fələstinlini öldürüb
Qar fırtınası zəncirvari qəzaya səbəb olub
Türkiyənin yardım təşkilatları fələstinlilərə yardım paylamağa davam edir
İsrail qüvvələri fələstinli gənclərin gözlərini bağladıqdan sonra onları həbs edib