İbrahim Kalın: "Rusiya-Ukrayna müharibəsində davamlı sülhə çox yaxınıq"
Xarici işlər naziri Hakan Fidan Türkiyənin sülh dövründə yaradılacaq dəniz ünsüründə öz üzərinə məsuliyyət götürəcəyini vurğulayıb
Rəcəb Tayyib Ərdoğan Nazirlər Kabinetinin iclasından sonra əhəmiyyətli bəyanatlar verib
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ABŞ Prezidenti Donald Trampla apardığı telefon danışığı zamanı Nikolas Maduronun saxlanılmasından sonra Venesuelanın qeyri-sabitliyə sürüklənməməsinin vacibliyini vurğulayıb
Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Donald Tramp Venesuela məsələsini müzakirə ediblər
Bu barədə Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsi məlumat yayıb
R.T. Ərdoğan: ''Türkiyənin F-35 proqramına qayıtması NATO-nun təhlükəsizliyi üçün vacibdir''
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyənin ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi F-35 proqramına yenidən qoşulmasını tələb edərək, bu addımın Türkiyə–ABŞ münasibətlərini gücləndirəcəyini və NATO-nun təhlükəsizliyini artıracağını bildirib
Türkiyədə DEAŞ üzvlərinə qarşı yeni əməliyyatlar keçirilib
Yalova vilayətində DEAŞ-la əlaqəli ölümcül hücumdan sonra terrorla mübarizə tədbirləri gücləndirilib
Prezident R.T.Ərdoğan Qəzzaya dəstək mitinqi haqqında danışdı
Ölkə başçısı həmçinin yaxın zamanda D.Tramp ilə Qəzza və Rusiya–Ukrayna məsələlərini müzakirə edəcəyini bildirib
