Yanvarın 1-də İstanbulda Qəzzaya dəstək mitinqi keçiriləcək
Qalata körpüsündə keçiriləcək aksiyada Qəzzaya dəstək və Yalovada şəhid olan polis əməkdaşlarının xatirəsi yad ediləcək
Rəcəb Tayyib Ərdoğan Nazirlər Kabinetinin iclasından sonra əhəmiyyətli bəyanatlar verib
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ABŞ Prezidenti Donald Trampla apardığı telefon danışığı zamanı Nikolas Maduronun saxlanılmasından sonra Venesuelanın qeyri-sabitliyə sürüklənməməsinin vacibliyini vurğulayıb
R.T. Ərdoğan: ''Türkiyənin F-35 proqramına qayıtması NATO-nun təhlükəsizliyi üçün vacibdir''
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyənin ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi F-35 proqramına yenidən qoşulmasını tələb edərək, bu addımın Türkiyə–ABŞ münasibətlərini gücləndirəcəyini və NATO-nun təhlükəsizliyini artıracağını bildirib