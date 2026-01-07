QƏZZADAKI MÜHARİBƏ
SİYASƏT
TÜRKİYƏ
MƏDƏNİYYƏT
PUBLİSİSTİKA
ŞƏRHLƏR
Makronun Fələstini tanımaq qərarı beynəlxalq miqyasda əks-səda doğurdu
Fransa və Avropa müttəfiqlərinin dəstəyi, İsrailin isə sərt reaksiyası: Paris rəhbərliyinin bu addımı “iki dövlətli həll” çağırışlarını yenidən gündəmə gətirdi
Qəzzada ölən jurnalistlərin sayı 232-yə çatıb
İsrailin hücumunda həyatını itirən fələstinli jurnalistlərin sayı artmaqda davam edir
Çörək almağa gedən uşaq İsrailin hücumu anında həyatını itirdi
9 yaşlı Zeyna əl-Qul Qəzzadakı Əş-Şati düşərgəsində çörək almağa gedərkən İsrailin hava hücumu nəticəsində həyatını itirdi. Müharibə və yoxsulluq Qəzzada həyatda qalmağı hər gün bir az daha çətinləşdirir
‘‘Çaydan dənizə qədər Fələstin azad olacaq’’ süarının arxasındakı hekayə
Bu şüar İngiltərənin Daxili İşlər Nazirliyindәn tutmuş Vyana polisi, qərb hökumətləri və media şirkətlərininә qәdәr çoxlarını narahat edir.
1x
00:00
00:00