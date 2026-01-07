PUBLİSİSTİKA
Çaves ideologiyası yaşayır: Maduronun ələ keçirilməsindən sonra Venesuelanın gələcəyi
Trump Venesuelaya "rəhbərlik etmək" istəsə də, müvəqqəti prezident Delsi Rodrigez başda olmaqla sosialist rəhbərliyi ölkəni Amerikan "təcavüzündən" müdafiə etməyə and içib
İbrahim Kalın: "Rusiya-Ukrayna müharibəsində davamlı sülhə çox yaxınıq"
Xarici işlər naziri Hakan Fidan Türkiyənin sülh dövründə yaradılacaq dəniz ünsüründə öz üzərinə məsuliyyət götürəcəyini vurğulayıb
Avropa İttifaqı Venesuelanın müvəqqəti prezidentini tanımadığını açıqladı
Avropa İttifaqı (Aİ) Venesuelanın yeni təyin olunmuş müvəqqəti prezidenti Delsi Rodrigezi tanımayacağını, lakin ölkə hakimiyyəti ilə məhdud əlaqələri davam etdirəcəyini açıqlayıb
Avropanın bir hissəsini bürüyən soyuq hava şəraiti nəqliyyatı çətinləşdirir
Avropanın bir sıra ölkələrində müşahidə olunan soyuq hava şəraiti və güclü qar yağışı nəqliyyat sistemlərinin işində ciddi problemlərə səbəb olub
İran İsrailə casusluqda ittiham olunan şəxsi edam etdi
İran məhkəmə sisteminə tabe olan media orqanı ‘‘Mizan’’ın məlumatına görə, yanvarın 7-də İran İsrailə casusluq etməkdə ittiham olunan bir şəxsi edam edib
2025-Cİ İLƏ ÜMUMİ BAXIŞ: QƏZZA SOYQIRIMI, MÜHARİBƏ VƏ MÜNAQİŞƏLƏR
İsrailin fələstinliləri öldürməyə davam etməsi bütün manjetlərdə yer alsa da 2025-ci ildə dünyanı sarsıdan və geosiyasi gərginliyi artıran digər hadisələr də baş verdi
Süni intellektin idarəetmədəki rolu
Səhləb: Osmanlıdan bu günə bir qış nağılı
Siqaretin ətraf mühitə vurduğu zərər
Türkiyənin müdafiə nəhəngi ASELSAN 50 yaşını qeyd edir
Türkiyənin müdafiə sahəsindəki şirkəti hazırda dünyanın ən yaxşı şirkətləri sırasındadır və dünyanın müxtəlif ölkələrinə ixrac edilən qabaqcıl müdafiə texnologiyalarını inkişaf etdirir
İsrailin Qəzzada törətdiyi soyqırımda 100 mindən çox fələstinli öldürülüb
Tədqiqatçılar Qəzzada törədilən soyqırım zamanı 112.069 fələstinlinin öldürüldüyünü təxmin edirlər
Türkiyə COP31-ə ev sahibliyi etməkdə niyə qərarlıdır?
Avstraliya Baş naziri Entoni Albanese bildirib ki, iqlim dəyişikliyi naziri Kris Bouen Avstraliya adından COP prezidenti kimi danışıqlar aparacaq, Türkiyə isə konfransa ev sahibliyi edəcək və COP sədrliyini öz üzərinə götürəcək
Transgenderlər qadınlar üzrə bütün Olimpiya yarışlarından uzaqlaşdırılacaq
Yeni qaydalar çərçivəsində “qadın kateqoriyasının qorunması” məqsədilə, transseksualların iştirakına imkan yaradan əvvəlki qaydaların ləğvi planlaşdırılır
Dağıntılar arasında keçən ömür: Qəzzada 24 il yaşayan türk əsilli qadın yaşadıqları anlardan danışdı
24 il ərzində mühasirə altında yaşayan türk əsilli Kövsər Yılmaz Carada yaşadığı anlar haqqında danışdı
Prezident Ərdoğanın Körfəz ölkələrinə səfərində təhlükəsizlik və ikitərəfli əlaqələr ön plandadır
Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan oktyabrın 21-dən etibarən üç Körfəz ölkəsinə əhəmiyyətli rəsmi səfərinə başlayır
DÜZGÜN SEÇİM: TÜRK DÖVLƏTLƏRİ ORTAQ ƏLİFBA İLƏ BİRLİK AXTARIŞINDADIR
Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) 12-ci Zirvə Toplantısı ötən həftə “Regional Sülh və Təhlükəsizlik” mövzusu altında Qəbələdə baş tutdu
Aİ-nin Türkiyə vətəndaşları üçün yeni viza qərarı: əsl islahat, yoxsa simvolik jest?
Leroy Sane "Qalatasaray"a transfer oldu
Ağ Evin qarşısında keçirilən nümayişdən bəzi şəkillər
Türkiyә İndoneziyaya KAAN döyüş tәyyarәsi ixrac edәcәk
TÜRKİYƏ QLOBAL İQTİSADİ QEYRİ-MÜƏYYƏNLİK ŞƏRAİTİNDƏ BÖYÜMƏNİN PARLAQ NÜMUNƏSİ KİMİ SEÇİLİR
Dünya Bankı artan ticarət maneələri və geosiyasi gərginlik səbəbindən bir çox böyük iqtisadiyyatlar üçün artım proqnozlarını aşağı salsa da, Türkiyənin...
