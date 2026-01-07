OPİNİON DETAİL
SİYASƏT
TÜRKİYƏ
MƏDƏNİYYƏT
PUBLİSİSTİKA
ŞƏRHLƏR
UTİLİTY - SPOTLİGHT AUTHORS
Yanvarın 1-də İstanbulda Qəzzaya dəstək mitinqi keçiriləcək
Qalata körpüsündə keçiriləcək aksiyada Qəzzaya dəstək və Yalovada şəhid olan polis əməkdaşlarının xatirəsi yad ediləcək
UTİLİTY - SPOTLİGHT AUTHORS
Texnologiya nəhənglərinin üzləşdiyi problemlər
4 dəqiqə oxuma
Plana əsasən, Donbas bölgəsi Rusiyaya veriləcək, hərbi qüvvələr 600 min əsgərlə məhdudlaşdırılacaq
3 dəqiqə oxuma
Texnologiya nəhənglərinin üzləşdiyi problemlər
4 dəqiqə oxuma
Mövcud nizamı devirən və Nyu-York tarixinə düşən gənc müsəlman namizəd: Zohran Mamdani
3 dəqiqə oxuma
Sudanda nələr baş verir və vəziyyət necə bu qədər ağırlaşıb?
3 dəqiqə oxuma
Türkiyənin COP31-ə ev sahibliyi etməsi nə deməkdir?
3 dəqiqə oxuma
Plana əsasən, Donbas bölgəsi Rusiyaya veriləcək, hərbi qüvvələr 600 min əsgərlə məhdudlaşdırılacaq
3 dəqiqə oxuma
Texnologiya nəhənglərinin üzləşdiyi problemlər
4 dəqiqə oxuma
Mövcud nizamı devirən və Nyu-York tarixinə düşən gənc müsəlman namizəd: Zohran Mamdani
3 dəqiqə oxuma
Sudanda nələr baş verir və vəziyyət necə bu qədər ağırlaşıb?
3 dəqiqə oxuma
ÜST:''Qəzzadan təxliyə olunmağı gözləyən 1000-dən çox xəstə həyatını itirib''
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) son bir il yarım ərzində Qəzzadan təxliyə edilməyi gözləyərkən 1000-dən çox xəstənin həyatını itirdiyini açıqlayıb
Ortaq irsimizin beynəlxalq səviyyədə tanınması niyə önəmlidir?
UNESCO-nun 15 dekabrı “Dünya Türk Dili Ailəsi Günü” elan etməsi akademiklər və liderlər tərəfindən türkdilli xalqların ortaq dil və mədəni irsini beynəlxalq səviyyədə tanıyan tarixi hadisə kimi qiymətləndirilir
Türkiyənin "Kızılelma" pilotsuz döyüş təyyarəsi hava qüvvələrinin taleyini dəyişdirdi
Pilotsuz döyüş təyyarəsi dünyanın ilk təsdiqlənmiş hava-hava məhv etmə əməliyyatını həyata keçirərək qlobal aviasiyanı yenidən formalaşdırdı və avtonom döyüş aviasiyasına keçidi sürətləndirdi
Hesabata görə, hər 10 dəqiqədə bir qadın yaxın partnyoru və ya ailə üzvü tərəfindən öldürülür
Qadın Zorakılığına Qarşı Beynəlxalq Mübarizə Gününün 25-ci ildönümündə dərc edilən hesabatda göstərilir ki, dünyada hər 10 dəqiqədə bir qadın öldürülür
Texnologiya nəhənglərinin üzləşdiyi problemlər
4 dəqiqə oxuma
Plana əsasən, Donbas bölgəsi Rusiyaya veriləcək, hərbi qüvvələr 600 min əsgərlə məhdudlaşdırılacaq
3 dəqiqə oxuma
Texnologiya nəhənglərinin üzləşdiyi problemlər
4 dəqiqə oxuma
Mövcud nizamı devirən və Nyu-York tarixinə düşən gənc müsəlman namizəd: Zohran Mamdani
3 dəqiqə oxuma
Sudanda nələr baş verir və vəziyyət necə bu qədər ağırlaşıb?
3 dəqiqə oxuma
Türkiyənin COP31-ə ev sahibliyi etməsi nə deməkdir?
3 dəqiqə oxuma
Plana əsasən, Donbas bölgəsi Rusiyaya veriləcək, hərbi qüvvələr 600 min əsgərlə məhdudlaşdırılacaq
3 dəqiqə oxuma
Texnologiya nəhənglərinin üzləşdiyi problemlər
4 dəqiqə oxuma
Mövcud nizamı devirən və Nyu-York tarixinə düşən gənc müsəlman namizəd: Zohran Mamdani
3 dəqiqə oxuma
Sudanda nələr baş verir və vəziyyət necə bu qədər ağırlaşıb?
3 dəqiqə oxuma
Daha artıq yüklə
1x
00:00
00:00