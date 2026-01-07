MƏDƏNİYYƏT
Karahantəpə 2025-ci ilin ən mühüm arxeoloji kəşfləri sırasında
Türkiyənin Şanlıurfa vilayətində yerləşən Karahantəpə arxeoloji ərazisi 2025-ci ilin ən mühüm arxeoloji kəşflərindən biri seçilib
''Palestine 36” filmi 98-ci ''Oskar''mərasimində Fələstini təmsil edəcək
TRT-nin ortaq istehsalçısı olduğu “Palestine 36” filmi 98-ci ‘‘Oskar’’ mükafatları mərasimində “Ən yaxşı beynəlxalq bədii film” nominasiyasında Fələstini təmsil edəcək.
Dünya şöhrətli rejissor Rob Reyner və həyat yoldaşı Los-Ancelesdəki evlərində ölü tapılıb
Bu barədə CNN və NBC telekanalları məlumat yayıb
Yaponiyalı alimlər tibb və kimya üzrə Nobel mükafatına layiq görülüblər
Yaponiyalı alimlər Şimon Sakaquçi və Susumu Kitaqava Stokholmda tibb və kimya sahəsindəki nailiyyətlərinə görə Nobel mükafatlarına layiq görülüblər
Türkiyə Anadoluya aid tarixi əsərlərin ABŞ-dan geri qaytarılmasını alqışlayıb
ABŞ və Türkiyə rəsmiləri qlobal mədəni irs qaçaqmalçılığına qarşı artan əməkdaşlığı vurğulayıblar
Fransa dövləti qaçaqmalçılıq yolu ilə aparılan dinozavr skeletini Monqolustana qaytardı
Fransa tərəfindən “nadir tapıntı” kimi qiymətləndirilən dinozavr skeleti Qobi səhrasından çıxarıldıqdan sonra ələ keçirilib
