FEATURES DETAİL
SİYASƏT
TÜRKİYƏ
MƏDƏNİYYƏT
PUBLİSİSTİKA
ŞƏRHLƏR
UTİLİTY - SPOTLİGHT AUTHORS
Çaves ideologiyası yaşayır: Maduronun ələ keçirilməsindən sonra Venesuelanın gələcəyi
Trump Venesuelaya "rəhbərlik etmək" istəsə də, müvəqqəti prezident Delsi Rodrigez başda olmaqla sosialist rəhbərliyi ölkəni Amerikan "təcavüzündən" müdafiə etməyə and içib
UTİLİTY - SPOTLİGHT AUTHORS
İsrailin Qəzzada törətdiyi soyqırımda 100 mindən çox fələstinli öldürülüb
3 dəqiqə oxuma
Türkiyənin müdafiə nəhəngi ASELSAN 50 yaşını qeyd edir
4 dəqiqə oxuma
İsrailin Qəzzada törətdiyi soyqırımda 100 mindən çox fələstinli öldürülüb
3 dəqiqə oxuma
Türkiyə COP31-ə ev sahibliyi etməkdə niyə qərarlıdır?
3 dəqiqə oxuma
Transgenderlər qadınlar üzrə bütün Olimpiya yarışlarından uzaqlaşdırılacaq
2 dəqiqə oxuma
Türkiyə liseyinin şagirdləri CERN-də tarix yazdı
5 dəqiqə oxuma
Türkiyənin müdafiə nəhəngi ASELSAN 50 yaşını qeyd edir
4 dəqiqə oxuma
İsrailin Qəzzada törətdiyi soyqırımda 100 mindən çox fələstinli öldürülüb
3 dəqiqə oxuma
Türkiyə COP31-ə ev sahibliyi etməkdə niyə qərarlıdır?
3 dəqiqə oxuma
Transgenderlər qadınlar üzrə bütün Olimpiya yarışlarından uzaqlaşdırılacaq
2 dəqiqə oxuma
2025-ci ilə ümumi baxış: Qəzza soyqırımı, müharibə və münaqişələr
İsrailin fələstinliləri öldürməyə davam etməsi bütün manjetlərdə yer alsa da 2025-ci ildə dünyanı sarsıdan və geosiyasi gərginliyi artıran digər hadisələr də baş verdi
Süni intellektin idarəetmədəki rolu
Alqoritmlər artıq uzun müddətdir idarəetmədə rol oynayır
Səhləb: Osmanlıdan bu günə bir qış nağılı
Səhləb gülünün kökündən hazırlanan bu dadlı içəcək qədim Roma dövründən bu günə qədər gəlib çıxan tarixçəyə malikdir
Siqaretin ətraf mühitə vurduğu zərər
Siqaret və onun kötükləri müasir dövrün ən kritik problemlərindən biridir
İsrailin Qəzzada törətdiyi soyqırımda 100 mindən çox fələstinli öldürülüb
3 dəqiqə oxuma
Türkiyənin müdafiə nəhəngi ASELSAN 50 yaşını qeyd edir
4 dəqiqə oxuma
İsrailin Qəzzada törətdiyi soyqırımda 100 mindən çox fələstinli öldürülüb
3 dəqiqə oxuma
Türkiyə COP31-ə ev sahibliyi etməkdə niyə qərarlıdır?
3 dəqiqə oxuma
Transgenderlər qadınlar üzrə bütün Olimpiya yarışlarından uzaqlaşdırılacaq
2 dəqiqə oxuma
Türkiyə liseyinin şagirdləri CERN-də tarix yazdı
5 dəqiqə oxuma
Türkiyənin müdafiə nəhəngi ASELSAN 50 yaşını qeyd edir
4 dəqiqə oxuma
İsrailin Qəzzada törətdiyi soyqırımda 100 mindən çox fələstinli öldürülüb
3 dəqiqə oxuma
Türkiyə COP31-ə ev sahibliyi etməkdə niyə qərarlıdır?
3 dəqiqə oxuma
Transgenderlər qadınlar üzrə bütün Olimpiya yarışlarından uzaqlaşdırılacaq
2 dəqiqə oxuma
Daha artıq yüklə
1x
00:00
00:00