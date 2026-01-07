FEATURES DETAİL
Çaves ideologiyası yaşayır: Maduronun ələ keçirilməsindən sonra Venesuelanın gələcəyi
Trump Venesuelaya "rəhbərlik etmək" istəsə də, müvəqqəti prezident Delsi Rodrigez başda olmaqla sosialist rəhbərliyi ölkəni Amerikan "təcavüzündən" müdafiə etməyə and içib
2025-ci ilə ümumi baxış: Qəzza soyqırımı, müharibə və münaqişələr
İsrailin fələstinliləri öldürməyə davam etməsi bütün manjetlərdə yer alsa da 2025-ci ildə dünyanı sarsıdan və geosiyasi gərginliyi artıran digər hadisələr də baş verdi
Süni intellektin idarəetmədəki rolu
Alqoritmlər artıq uzun müddətdir idarəetmədə rol oynayır
Səhləb: Osmanlıdan bu günə bir qış nağılı
Səhləb gülünün kökündən hazırlanan bu dadlı içəcək qədim Roma dövründən bu günə qədər gəlib çıxan tarixçəyə malikdir
Siqaretin ətraf mühitə vurduğu zərər
Siqaret və onun kötükləri müasir dövrün ən kritik problemlərindən biridir
