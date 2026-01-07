DÜNYA

Dünyanın müxtəlif ölkələrində baş verən ictimai-siyasi hadisələr

Avropanın bir hissəsini bürüyən soyuq hava şəraiti nəqliyyatı çətinləşdirir
Avropanın bir sıra ölkələrində müşahidə olunan soyuq hava şəraiti və güclü qar yağışı nəqliyyat sistemlərinin işində ciddi problemlərə səbəb olub
Suriya hökuməti SDG-nin hücumlarından sonra Hələb hava limanında uçuşları dayandırdı
Suriya aviasiya qurumları Hələbdə baş verən hücumlardan sonra uçuşların 24 saat müddətinə dayandırıldığını açıqlayıb
BMT ABŞ-nin Venesuelaya müdaxiləsinin beynəlxalq hüquqa zidd olduğunu bildirib
BMT: "Vaşinqton hökumətinin Karakasdakı addımları Venesuelada mövcud böhranı daha da dərinləşdirə bilər"
İsrail qüvvələri Suriyanın Kuneytra bölgəsinə basqın edib
Bu barədə yerli media orqanları məlumat yayıb
Çin Aİ ilə daha dərin əlaqələr hədəfləyir
Çin dövlət başçısı ilə İrlandiyanın Baş naziri iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi məsələsini müzakirə ediblər
Tokioda 243 kiloqramlıq tuna balığı 3,2 milyon dollara satıldı
Yanvarın 5-də Tokionun Toyosu balıq bazarında keçirilən ilin ilk hərracında tuna balığı 510,3 milyon yenə (təxminən 3,2 milyon dollar) satılıb
