DÜNYA
SİYASƏT
TÜRKİYƏ
MƏDƏNİYYƏT
PUBLİSİSTİKA
ŞƏRHLƏR
Dünyanın müxtəlif ölkələrində baş verən ictimai-siyasi hadisələr
OPİNİON
Avropanın bir hissəsini bürüyən soyuq hava şəraiti nəqliyyatı çətinləşdirir
Avropanın bir sıra ölkələrində müşahidə olunan soyuq hava şəraiti və güclü qar yağışı nəqliyyat sistemlərinin işində ciddi problemlərə səbəb olub
OPİNİON
Yaponiyanın qərbində 6,2 bal gücündə zəlzələ baş verib
Zəlzələ Şimane prefekturasının şərq hissəsində təxminən 10 kilometr dərinlikdə qeydə alınıb
Rusiya: Ukrayna 2026-cı ildə Moskvanı hər gün PUA hücumları ilə hədəf alıb
İranda keçirilən etirazlar zamanı 16 nəfərin öldüyü bildirilir
Karakasda minlərlə insan Nikolas Maduronun azad edilməsini tələb ediblər
Qəzzada İsrail əsgərlərinin atəşkəsi pozması nəticəsində üç fələstinli həlak olub
Yaponiyanın qərbində 6,2 bal gücündə zəlzələ baş verib
Zəlzələ Şimane prefekturasının şərq hissəsində təxminən 10 kilometr dərinlikdə qeydə alınıb
Rusiya: Ukrayna 2026-cı ildə Moskvanı hər gün PUA hücumları ilə hədəf alıb
İranda keçirilən etirazlar zamanı 16 nəfərin öldüyü bildirilir
Karakasda minlərlə insan Nikolas Maduronun azad edilməsini tələb ediblər
Qəzzada İsrail əsgərlərinin atəşkəsi pozması nəticəsində üç fələstinli həlak olub
Suriya hökuməti SDG-nin hücumlarından sonra Hələb hava limanında uçuşları dayandırdı
Suriya aviasiya qurumları Hələbdə baş verən hücumlardan sonra uçuşların 24 saat müddətinə dayandırıldığını açıqlayıb
BMT ABŞ-nin Venesuelaya müdaxiləsinin beynəlxalq hüquqa zidd olduğunu bildirib
BMT: "Vaşinqton hökumətinin Karakasdakı addımları Venesuelada mövcud böhranı daha da dərinləşdirə bilər"
İsrail qüvvələri Suriyanın Kuneytra bölgəsinə basqın edib
Bu barədə yerli media orqanları məlumat yayıb
Çin Aİ ilə daha dərin əlaqələr hədəfləyir
Çin dövlət başçısı ilə İrlandiyanın Baş naziri iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi məsələsini müzakirə ediblər
Tokioda 243 kiloqramlıq tuna balığı 3,2 milyon dollara satıldı
Yanvarın 5-də Tokionun Toyosu balıq bazarında keçirilən ilin ilk hərracında tuna balığı 510,3 milyon yenə (təxminən 3,2 milyon dollar) satılıb
Yaponiyanın qərbində 6,2 bal gücündə zəlzələ baş verib
Zəlzələ Şimane prefekturasının şərq hissəsində təxminən 10 kilometr dərinlikdə qeydə alınıb
Rusiya: Ukrayna 2026-cı ildə Moskvanı hər gün PUA hücumları ilə hədəf alıb
İranda keçirilən etirazlar zamanı 16 nəfərin öldüyü bildirilir
Karakasda minlərlə insan Nikolas Maduronun azad edilməsini tələb ediblər
Qəzzada İsrail əsgərlərinin atəşkəsi pozması nəticəsində üç fələstinli həlak olub
Yaponiyanın qərbində 6,2 bal gücündə zəlzələ baş verib
Zəlzələ Şimane prefekturasının şərq hissəsində təxminən 10 kilometr dərinlikdə qeydə alınıb
Rusiya: Ukrayna 2026-cı ildə Moskvanı hər gün PUA hücumları ilə hədəf alıb
İranda keçirilən etirazlar zamanı 16 nəfərin öldüyü bildirilir
Karakasda minlərlə insan Nikolas Maduronun azad edilməsini tələb ediblər
Qəzzada İsrail əsgərlərinin atəşkəsi pozması nəticəsində üç fələstinli həlak olub
Daha artıq yüklə
1x
00:00
00:00