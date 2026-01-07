SİYASƏTTÜRKİYƏMƏDƏNİYYƏTPUBLİSİSTİKAŞƏRHLƏR
İbrahim Kalın: "Rusiya-Ukrayna müharibəsində davamlı sülhə çox yaxınıq"
Xarici işlər naziri Hakan Fidan Türkiyənin sülh dövründə yaradılacaq dəniz ünsüründə öz üzərinə məsuliyyət götürəcəyini vurğulayıb
Suriya hökuməti SDG-nin hücumlarından sonra Hələb hava limanında uçuşları dayandırdı
Çaves ideologiyası yaşayır: Maduronun ələ keçirilməsindən sonra Venesuelanın gələcəyi
2025-ci ilə ümumi baxış: Qəzza soyqırımı, müharibə və münaqişələr
Avropa İttifaqı Venesuelanın müvəqqəti prezidentini tanımadığını açıqladı
Avropa İttifaqı (Aİ) Venesuelanın yeni təyin olunmuş müvəqqəti prezidenti Delsi Rodrigezi tanımayacağını, lakin ölkə hakimiyyəti ilə məhdud əlaqələri davam etdirəcəyini açıqlayıb
ŞƏRH
opinion
Avropanın bir hissəsini bürüyən soyuq hava şəraiti nəqliyyatı çətinləşdirir
Avropanın bir sıra ölkələrində müşahidə olunan soyuq hava şəraiti və güclü qar yağışı nəqliyyat sistemlərinin işində ciddi problemlərə səbəb olub
İran İsrailə casusluqda ittiham olunan şəxsi edam etdi
İran məhkəmə sisteminə tabe olan media orqanı ‘‘Mizan’’ın məlumatına görə, yanvarın 7-də İran İsrailə casusluq etməkdə ittiham olunan bir şəxsi edam edib
Tramp Qrenlandiyanı ələ keçirmək üçün müxtəlif variantları müzakirə edir
Ağ Ev bildirib ki, Prezident və onun komandası bu vacib xarici siyasət məqsədinə çatmaq üçün müxtəlif variantları müzakirə edir və təbii ki,...
Meksika Prezidenti ABŞ-nin Venesuelaya hərbi müdaxiləsini pisləyib
Siyasət
Rəcəb Tayyib Ərdoğan Nazirlər Kabinetinin iclasından sonra əhəmiyyətli bəyanatlar verib
Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Donald Tramp Venesuela məsələsini müzakirə ediblər
Yaponiyanın qərbində 6,2 bal gücündə zəlzələ baş verib
Kuba Latın Amerikası və Karib hövzəsində ABŞ təhdidlərinə qarşı kollektiv müdafiəyə çağırıb
Ancelina Coli Rəfah sərhəd-keçid məntəqəsinə səfər edib
ABŞ prezidenti D.Tramp Q.Petroya hədə-qorxu gəldi
Yeni il gecəsi israilli əsgərlər Qəzza istiqamətində atəş açdılar
Ağ Ev Nikolas Maduronun saxlanılma görüntülərini paylaşıb
Ceki Çan Qəzzadakı fələstinli uşaqların çəkdikləri əzab-əziyyətlərdən danışdı
R.T. Ərdoğan: ''Türkiyənin F-35 proqramına qayıtması NATO-nun təhlükəsizliyi üçün vacibdir''
Türkiyə
Türkiyədə DEAŞ üzvlərinə qarşı yeni əməliyyatlar keçirilib
Prezident R.T.Ərdoğan Qəzzaya dəstək mitinqi haqqında danışdı
Türkiyə Çin vətəndaşları üçün viza rejimini ləğv etdi
İstanbulda Fələstinə dəstək yürüşü keçirilib
Gündəlik xəbər xülasəsi| 07.01.2026
Arıların kütləvi ölümü ekosistemin tarazlığını pozur
Süni intellektin idarəetmədəki rolu
Səhləb: Osmanlıdan bu günə bir qış nağılı
Qışa hazırlıq: Türk mətbəxinin yaşayan ənənələri
Si Cinpin ABŞ-ın Venesuelaya basqını zamanı zorakılıq əməliyyatlarına görə xəbərdarlıq edib
Rusiya: Ukrayna 2026-cı ildə Moskvanı hər gün PUA hücumları ilə hədəf alıb
Venesuelada ABŞ-ın hərbi müdaxiləsindən sonra 26 Aİ ölkəsi beynəlxalq hüquqa hörmətə çağırıb
Kuba: ''ABŞ-ın Venesuelada keçirdiyi əməliyyat zamanı 32 kubalı döyüşçü öldürülüb''
"Məni ləkələməkdən əl çək", Q. Petro
İspaniya və beş Latın Amerikası ölkəsi Venesueladakı “ABŞ hərbi müdaxiləsini” rədd etdi
İranda keçirilən etirazlar zamanı 16 nəfərin öldüyü bildirilir
Venesuelanın müvəqqəti prezidenti Maduronun tutulmasından sonra ABŞ-ı əməkdaşlığa çağırıb
Danimarkanın Baş naziri Trampı Qrenlandiyanı ələ keçirməklə bağlı təhdidlərdən imtina etməyə çağırıb
Karakasda minlərlə insan Nikolas Maduronun azad edilməsini tələb ediblər
Çinin XİN rəhbəri: "Heç bir ölkə dünyanın hakimi deyil"
Qəzzada İsrail əsgərlərinin atəşkəsi pozması nəticəsində üç fələstinli həlak olub
D.Tramp bu səfər Kolumbiya və Kubaya xəbərdarlıq edib
ABŞ-nin Venesuelaya hücumları nəticəsində təxminən 40 nəfər həlak olub
ABŞ-nin Venesuelaya hücumundan sonra beynəlxalq reaksiyalar artmaqdadır